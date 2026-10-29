TPG RE Finance Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TPG RE Finance Trust lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte TPG RE Finance Trust einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TPG RE Finance Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 91,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 86,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at