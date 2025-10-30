TPG RE Finance Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TPG RE Finance Trust lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte TPG RE Finance Trust ebenfalls ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 86,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,5 Millionen USD umgesetzt.

