TPG RE Finance Trust zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TPG RE Finance Trust gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 84,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 78,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,570 USD beziffert, während im Vorjahr 0,750 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 332,57 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 350,93 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at