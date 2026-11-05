TPG Specialty Lending präsentierte Quartalsergebnisse

TPG Specialty Lending hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TPG Specialty Lending 0,470 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,27 Prozent auf 88,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TPG Specialty Lending 105,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at