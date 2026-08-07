TPG Specialty Lending: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TPG Specialty Lending hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 96,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at