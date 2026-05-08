TPG Specialty Lending veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TPG Specialty Lending lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,98 Prozent auf 52,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 113,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at