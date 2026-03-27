TPI Composites gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TPI Composites hat am 25.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

TPI Composites vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 206,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 346,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

TPI Composites vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 7,020 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 918,46 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 31,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at