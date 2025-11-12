TPI Composites vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TPI Composites hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 234,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 38,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TPI Composites 380,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at