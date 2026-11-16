TPI Polene: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TPI Polene hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 THB, nach 0,010 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,45 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at