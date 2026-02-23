TPI Polene zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TPI Polene hat am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 8,43 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TPI Polene 9,08 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,110 THB. Im letzten Jahr hatte TPI Polene einen Gewinn von 0,080 THB je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 35,75 Milliarden THB, gegenüber 36,82 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,92 Prozent präsentiert.

