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20.08.2026 06:31:29
TPK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TPK hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,07 TWD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat TPK 19,24 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,61 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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