TPK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TPK hat am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TPK ein EPS von -0,490 TWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 14,40 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TPK 15,84 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,71 TWD. Im Vorjahr waren 1,16 TWD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 62,84 Milliarden TWD, gegenüber 68,87 Milliarden TWD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,77 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at