TPK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TPK hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 TWD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,12 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,35 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at