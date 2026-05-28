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28.05.2026 06:31:29
TPL Plastech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TPL Plastech stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TPL Plastech ein EPS von 0,880 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat TPL Plastech mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 921,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 23,74 Prozent gesteigert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,96 Prozent auf 4,23 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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