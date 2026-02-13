TPL Plastech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TPL Plastech hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TPL Plastech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,890 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,16 Prozent auf 1,11 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 910,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at