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07.08.2026 06:31:29
TPL Plastech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TPL Plastech veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,84 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TPL Plastech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 904,0 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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