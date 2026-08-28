TPP-Bobov Dol AD Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TPP-Bobov Dol AD Registered hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TPP-Bobov Dol AD Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,490 EUR vermeldet.

Umsatzseitig standen 38,3 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TPP-Bobov Dol AD Registered 44,7 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at