TPR informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TPR äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

TPR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 52,88 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat TPR 49,13 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at