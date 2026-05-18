18.05.2026 06:31:29

TPR legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TPR hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TPR ein EPS von 21,49 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TPR einen Umsatz von 49,34 Milliarden JPY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 143,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 131,86 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 190,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 192,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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