TPR stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TPR hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,77 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 47,72 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at