TPR stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TPR hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 21,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TPR im vergangenen Quartal 47,14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TPR 43,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at