TQM informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TQM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TQM ein EPS von 0,270 THB je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TQM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 975,9 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 891,8 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at