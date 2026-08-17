TQM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TQM hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,29 THB. Im letzten Jahr hatte TQM einen Gewinn von 0,270 THB je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 976,8 Millionen THB gegenüber 962,3 Millionen THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at