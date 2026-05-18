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18.05.2026 06:31:29
TQM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TQM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 THB, nach 0,380 THB im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,68 Prozent auf 1,02 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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