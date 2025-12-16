|
16.12.2025 06:31:29
Traack Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Traack Technologies hat am 13.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Traack Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
