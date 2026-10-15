Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret hat sich am 12.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret ein EPS von -0,100 TRY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 925,0 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 73,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at