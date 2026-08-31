Trace Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Trace Group hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,82 Prozent zurück. Hier wurden 50,5 Millionen EUR gegenüber 66,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at