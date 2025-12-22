22.12.2025 06:31:29

Track Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Track Group hat am 19.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,160 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,22 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 36,89 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

