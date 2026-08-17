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17.08.2026 06:31:29
Track Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Track Group ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Track Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Track Group mit einem Umsatz von insgesamt 9,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Redaktion finanzen.at
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