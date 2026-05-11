Track Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Track Group präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 8,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at