19.02.2026 06:31:28
Traction B gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Traction B hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,57 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,30 SEK je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,04 Prozent auf 22,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Traction B 24,9 Millionen SEK umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,19 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 32,26 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,07 Prozent auf 158,10 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 148,50 Millionen SEK gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
