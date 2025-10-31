Traction B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Traction B hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,17 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,720 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Traction B im vergangenen Quartal 21,0 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Traction B 24,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at