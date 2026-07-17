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17.07.2026 06:31:29
Traction B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Traction B hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,34 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Traction B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,7 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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