Traction B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Traction B hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 8,64 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Traction B -4,170 SEK je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Traction B mit einem Umsatz von insgesamt 15,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 26,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at