Traction Uranium öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Traction Uranium veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at