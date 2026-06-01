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01.06.2026 06:31:29
Traction Uranium stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Traction Uranium hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Traction Uranium vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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