Traction Uranium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Traction Uranium hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,180 CAD gegenüber -0,340 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at