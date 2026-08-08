Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
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08.08.2026 18:20:38
Tractor Supply CEO Lawton Buys 15,600 Shares for $501,540 Amid Stock's 44% Decline
Harry A. Lawton III, President & CEO of Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO), purchased 15,600 shares of common stock on Aug. 4, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($32.15); post-transaction value based on August 04, 2026, market close ($33.12).Tractor Supply Company represents a significant player in specialty retail with a market capitalization of $17.4 billion and TTM revenues of $15.8 billion, positioning it as a leading retailer focused on the rural lifestyle demographic. The company's diversified product offering across animal care, tools, hardware, and seasonal goods provides multiple revenue streams while serving an underserved market segment with specialized retail infrastructure. With a net profit margin of approximately 6.3% on TTM revenues, the company demonstrates operational efficiency in serving its core customer base across the United States.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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