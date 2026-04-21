Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|
21.04.2026 18:04:05
Tractor Supply Company Stock Falls 8% On Lower Q1 Earnings Despite Revenue Growth
(RTTNews) - Tractor Supply Company (TSCO) declined 8.46 percent to $41.02, down $3.79 on Tuesday, after reporting a drop in first-quarter earnings compared to last year.
The stock is currently trading at $41.02, compared to its previous close of $44.81 on the Nasdaq. During the session, it reached a high of $42.90 and a low of $40.34, with trading volume of 10,690,875 shares, above its average volume of 6,762,380.
The company reported net earnings of $164.52 million, or $0.31 per share, down from $179.36 million, or $0.34 per share, a year earlier, while revenue increased 3.8 percent to $3.59 billion. Despite the earnings decline, Tractor Supply reiterated its full-year 2026 guidance, projecting EPS between $2.13 and $2.23 and net sales growth of 4 to 6 percent. T
he stock's 52-week range is $40.34 to $63.99.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Tractor Supply Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tractor Supply Co.
|32,84
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX startet schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.