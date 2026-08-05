Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
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05.08.2026 16:00:01
Tractor Supply Director Hawaux Buys 3,150 Shares Amid 44% Decline
Andre J. Hawaux, Director, purchased 3,150 shares of Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) on August 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($31.83); post-transaction value based on August 3, 2026 market close ($32.11).Tractor Supply Company is a leading specialty retailer with a $16.9 billion market capitalization and $15.8 billion in TTM revenue, serving the rural American demographic through approximately 52,000 employees across its store network. The company maintains a competitive advantage through its specialized product curation tailored to rural and agricultural customers, combined with its extensive geographic footprint and integrated supply chain. With net income of $1.0 billion TTM, the company demonstrates operational efficiency and strong market positioning within the consumer cyclical specialty retail sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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