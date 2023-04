Tractor Supply informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tractor Supply ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tractor Supply die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde mit 1,65 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,65 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tractor Supply im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,32 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at