Tractor Supply: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tractor Supply lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tractor Supply ein EPS von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,91 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at