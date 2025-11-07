Tracxn Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tracxn Technologies veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,430 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,69 Prozent auf 212,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Tracxn Technologies 213,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at