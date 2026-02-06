Tracxn Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tracxn Technologies hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,65 Prozent auf 210,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 213,9 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at