Tracxn Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tracxn Technologies hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,710 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 211,4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 204,9 Millionen INR.

Tracxn Technologies vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,730 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,890 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 839,74 Millionen INR – eine Minderung um 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 844,67 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at