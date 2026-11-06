Tracxn Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tracxn Technologies stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Tracxn Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,520 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Tracxn Technologies im vergangenen Quartal 213,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tracxn Technologies 212,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at