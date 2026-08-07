Tracxn Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tracxn Technologies ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tracxn Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Tracxn Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 210,8 Millionen INR – eine Minderung von 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 212,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at