TRAD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TRAD gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 472,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 66,54 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,80 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,57 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at