TRAD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TRAD präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 38,78 JPY, nach 32,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at