TRAD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TRAD lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 334,60 JPY. Im letzten Jahr hatte TRAD einen Gewinn von 476,88 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat TRAD im vergangenen Quartal 44,20 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRAD 45,39 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1477,51 JPY. Im Vorjahr waren 653,84 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 162,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TRAD einen Umsatz von 159,24 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at